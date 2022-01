Lyn May: Cambia de look y sorprende al bailar con Edwin Luna en concierto (VÍDEO)

Lyn May baila con Edwin Luna en concierto y muestra nuevo look.-Foto de internet Lyn May baila con Edwin Luna en concierto y muestra nuevo look.-Foto de internet Lyn May baila con Edwin Luna en concierto y muestra nuevo look.-Foto de internet Lyn May baila con Edwin Luna en concierto y muestra nuevo look.-Foto de internet Lyn May baila con Edwin Luna en concierto y muestra nuevo look.-Foto de internet ❮ ❯

Lyn May ha sorprendido a todos sus seguidores con un nuevo cambio de look y con un atrevido baile al lado de Edwin Luna durante el concierto de "La Trakalosa de Monterrey". En las imágenes se puede apreciar que la reconocida vedette dejó atrás el color rosa pastel de su cabello y le dio paso a un rubio platinado con un nuevo corte al estilo "bob", una de las tendencias más fuertes para este 2022.

Así se ve Lyn May este 2022

Con unas fotos publicadas en Instagram fue que Lyn May mostró a sus fanáticos su nueva imagen y es que podemos ver la nueva cabellera rubia que lleva además de un vestido rojo largo, muy elegante y ceñido a su figura. Asimismo, haciendo juego con su look, se puso unas botas del mismo color con un ligero tacón que la hacía ver aún más alta.

Tan solo unos minutos pasaron para que la publicación se llenara de comentarios positivos, buenos deseos y halagos para Lyn May, que actualmente tiene 70 años.

“Esta divina, me Encanta”, “Te ves muy Bella”, “Qué guapa mi amiga!!!!”, “¡Wooow Lyn! Pensé que eras Kim Kardashian”, “Se me más joven que yo con tanto filtro” fueron algunas de las palabras de sus seguidores

Lyn May y su baile con Edwin Luna

Cabe mencionar que el llamativo look que eligió Lyn May fue para acudir al concierto de Edwin Luna y "La Trakalosa de Monterrey", en el no sólo quiso disfrutar del show, sino que también decidió subirse al escenario y robar todas las miradas al bailar atrevidamente mientras la banda seguía tocando.

Lyn May sorprende a Edwin Luna con atrevido baile en pleno concierto pic.twitter.com/Hw3rNblqaK — Lo + viral (@VideosVirales69) January 16, 2022

En las historias de la cantante de "La Loba" que ella misma compartió en su Instagram también aprovechó para cantar "Qué le pasa a Lupita" y continuar bailando con el grupo de regional mexicano.

Esta no ha sido la única ocasión en que la bailarina mexicana sorprende a un artista sobre el escenario, pues a principios de diciembre del 2021 hizo algo similar durante un show de Gloria Trevi. En esa ocasión, la actriz acapulqueña sorprendió a los presentes con su flexibilidad en un split.

