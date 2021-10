Lyn May presume que su embarazo se vuelve noticia en China

La vedette de origen acapulqueño presumió que la noticia de su embarazo le ha dado la vuelta al mundo.

MÉXICO.— Lyn May demostró que puede convertirse en "noticia" en varias partes del mundo y no solo en México, muestra de ello fue un vídeo que la vedette originaria de Acapulco, Guerrero presumió en redes sociales y que con orgullo dijo haber acaparado los titulares en China.

El embarazo de Lyn May es "noticia" mundial

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz compartió un clip de un programa de espectáculos en un país asiático. El vídeo lo acompañó de un mensaje escrito en chino, sin embargo al traducirlo, se puede leer sobre su embarazo a los 68 años de edad y que éste se habría dado en una noche en la que no estaba en sus cinco sentidos.

"La actriz mexicana de 68 años anunció que estaba embarazada. La mujer se casó 7 veces y dio a luz a 3 hijas. ¡El padre de la niña de 29 años dijo que estaba "fragmentada" esa noche!", fue el pie de foto con el que Lyn acompañó la grabación china.

Y es que Lyn May siempre ha destacado por las polémicas en las que suele estar envuelta, sin embargo, su embarazo se ha convertido en un tema que ha causado mucha controversia y no solo por ser la tercera vez que se embaraza, también por la edad en la que se estaría convertido en madre otra vez.

Aunque cabe destacar que recientemente compartió un vídeo en el que mostró un rostro "rejuvenecido" e invitó a sus seguidores a inyectarse botox, Lyn causó el descontento de sus seguidores al mostrar un vientre plano. Incluso la bailarina portó un vestuario que deja al descubierto esa zona, es por ello que sus fans la llamaron mentirosa.

¿Lyn May está embarazada?

Biológicamente es imposible, ya que debido a la edad que tiene Lyn May su cuerpo ya no produce óvulos que puedan ser fecundados, por lo tanto no puede experimentar un embarazo como insiste y del cual asegura que naceran gemelos.

