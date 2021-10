"Las invito a ponerse bonitas", fue la invitación que la polémica vedette realizó a través de redes sociales donde también presumió un vientre plano a pesar de su supuesto embarazo.

MÉXICO.— Lyn May causó gran sorpresa al compartir un vídeo en el que realizó una invitación a sus seguidores para que acudan a inyectarse botox.

La "invitación" de Lyn de inmediato desató las críticas, pues muchos destacaron la valentía — o descaró— de la bailarina de 68 años, quien se atrevió a hacer propaganda a una clínica de belleza pese a que ella hace un tiempo confesó que sufrió la deformación de su rostro a raíz de que le inyectaron una sustancia tóxica para la piel.

¡Lyn May es otra!

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz compartió una grabación en la que informó a sus usuarios que acudirá a una clínica en la que colocan botox. Por tal razón no dudó en invitar a que sus seguidoras también vayan y se inyecten la sustancia, pues la vedette acapulqueña aseguró que con ello se pondrían "más bonitas".

“Hola amigas, las invito (…) a que se pongan botox. Con Lyn May cantando y bailando para todos ustedes", se le escucha decir en el breve vídeo que compartió. "Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones, las quiere su amiga Lyn May", fue el mensaje que escribió y acompañó a su particular propaganda.

Otro detalle que también generó revuelo entre los cibernautas fue su rostro "rejuvenecido", pues la bailarina habría abusado del maquillaje y los filtros para demostrar la supuesta efectividad de la sustancia que le inyectarían y que presuntamente ya habría probado anteriormente.

¿Y su embarazo?

Esta "invitación también provocó que los usuarios tacharán a Lyn May de mentirosa, pues en el clip se le ve luciendo un traje de baile negro con chaquira en el área del busto y el vientre al descubierto. Es precisamente esto lo que captó la atención de los internautas, pues la bailarina tiene un vientre plano y no el de una mujer con varios meses de embarazo como aseguró hace un tiempo.

¿Lyn May qué le paso en la cara?¿Cómo es que su rostro quedó desfigurado?

Estás preguntas son una constante en la vida de la bailarina y actriz, es por ello que hace en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Lyn May confesó que se sometió a un fallido tratamiento en la cara. Esto sucedió cuando era muy joven y todavía trabajaba en Acapulco, aseguró.

Lyn comentó que una mujer de identidad desconocida la convenció, argumentando que quedaría "muy guapa":

"Según ella me iba a ver muy guapa si me ponía un poquito aquí, un poquito allá, y como una es ignorante[...]" detalló la acapulqueña.

La vedette señaló que comenzó a sufrir problemas en el rostro, pues le habían inyectado aceite de cocina, por lo que su cara se le inflamó. Y aunque trató de revertir el procedimiento, su rostro aumentó de volumen quedando así como luce actualmente.

"Me inyectaron aceite de comer, aceite de guisar, ¡de bebé! Te dicen que es colágeno, ¡pero no es colágeno!", detalló con molestia la actriz.

Lyn May lamentó que existieran personas con ofertas falsas que sólo ponen en peligro la salud de sus clientes: "Por sacarte dinero, te dicen que es de lo mejor, ¡pero no es!", reiteró.

Debido a esta situación es que muchos internautas reaccionaron mal a su invitación, y comentarios como: "El PEOR ejemplo para dar esas recomendaciones"; "Y voy a quedar igual que usted con el botox?" o "Si voy quedar como usted mejor no gracias", llenaron su publicación.