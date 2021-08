La supuesta pareja de la vedette aseguró que en un principio se trataba de una broma, pero ahora es real.

MIAMI.— El supuesto embarazo de Lyn May es un tema que sigue causando controversia y ahora Marcos D1, supuesta pareja y padre del hijo que espera la bailarina habló sobre cómo es que Lyn se habría embarazado pese a ser una mujer de la tercera edad.

Le cree a Lyn May

El cantante a quien la vedette ha apoyado para lograr consolidar su carrera musical, reveló que él es el padre del supuesto hijo que espera Lyn May, pero que en un principió no le creyó, pues se enteró de la "noticia" a través de los medios de comunicación.

"Yo no sé si Lyn May está embarazada o no, no puedo decir sí o no, ella dice que soy el papá pues ahora vamos a ver qué onda”, dijo el cantante al programa "Suelta la sopa".

El joven aseguró que tras darse a conocer el embarazo de Lyn trató de ponerse en contacto con ella, pues pensó que se trataba de una broma, pero ésta no le contesta las llamadas.

"Pensé que era una broma, pero luego ya lo mire que estaba en las televisoras y me habló mi mamá dice: ‘cómo que vas a ser papá me acabo de enterar’ […] entonces quise en ponerme en contacto con Lyn, pero no he tenido la suerte de poder hablar con ella”, dijo al programa de espectáculos.

Ocurrió bajo los efectos del alcohol

Markos D1 también reveló que esto solo pudo ocurrir durante "una noche de copas", pues el cantante aseguró que nunca han sido pareja, pero en un evento al que acudieron juntos tomo tanto que posiblemente "habría pasado algo" y pues coincide con los tres meses que presuntamente tiene Lyn de embarazo.

"Yo y Lyn nunca hemos sido pareja, nunca hemos tenido una relación más que de trabajo. Pero obviamente en una noche de copas que pasó si nos quedamos juntos [...] No sé que pasó ahí porque tomé tanto [...] Pudiera ser que ese día habría pasado algo, porque exactamente tres meses que es el tiempo que tiene ella de embarazada”, concluyó el joven.

Cabe destacar que Lyn May utilizó sus redes sociales para confesar que todo había sido un engaño, pero días después compartió la imagen de un ultrasonido asegurando que se trataba del bebé que lleva en su vientre e incluso reveló el sexo.

