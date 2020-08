Macaulay Culkin, ''Mi pobre angelito'', cumple 40 años

Macaulay Culkin celebra hoy 40 años de vida, un hecho que “conmemoró” con un divertido tuit a través de redes sociales, donde le recordó a todo aquel que vio “Mi pobre angelito”, que como él: ya son unos viejos.

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

“Hey, chicos. ¿Quieren sentirse viejos? Tengo 40, de nada”, escribió el actor, quien se encuentra alejado de las cámaras, tras unos tormentosos años que lo llevaron a las adicciones, de las cuales le tomó otro tiempo recuperarse.

Arma la "fiesta" en redes sociales

El actor, recordado también por su papel como “Ricky Ricón”, continuó bromeando con sus seguidores con motivo de su cumpleaños.

"Es mi regalo para el mundo: hacer que la gente se sienta vieja. Ya no soy un niño, ese es mi trabajo".

It's my gift to the world: I make people feel old.



I'm no longer a kid, that's my job. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Incluso invitó a que los internautas se divirtieran con el hecho, para realizar fotomontajes suyos como parte de su crisis de la mediana edad.

Since I'm 40 I think it's about time to start my midlife crisis.



I'm thinking of picking up surfing.



Do you all have any suggestions? — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

“Desde que tengo 40 he pensado que es hora de comenzar con mi crisis de la mediana edad. Estoy pensando en empezar a surfear. ¿Tienen alguna sugerencia?”.

Estas son algunas imágenes:

i suck at anything close to photoshop but i dabbled around an produced this , happy birthday macaulay 🧡 pic.twitter.com/YOIhciezq9 — emily.j.🖤 (@Tf_Sparks_) August 27, 2020