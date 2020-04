Macaulay Culkin pide una fortuna por aparecer en "Mi pobre angelito"

EE.UU.— El actor Macaulay Culkin habría llegado a un acuerdo con con Disney para aparecer en la nueva película de “Mi pobre angelito”.

Sin embargo, ese arreglo podría beneficiar más al actor que a la empresa, ya que Culkin cobrará 3 millones por hacer un cameo en la película.

Pese a lo difícil que podría parecer, la nueva película de “Mi pobre angelito”, sí será un nueva versión del clásico navideño lanzado en 1990.

Pero Macaulay Culkin no será el protagonista de dicha historia, aunque como mencionamos, sí aparecerá.

De acuerdo con una declaración al medio The Sun, "la película no estaría completa sin la estrella de esta historia, 'Macaulay'. Por ello la dirección de Disney estaba desesperada por tenerlo a bordo y ha abierto su chequera para conseguirlo".

Medios americanos aseguran que al principio, Macaulay Culkin no estaba muy seguro de aparecer en la película, por lo que pidió una suma exorbitante para que evitaran insistir con la idea.

Pero los productores luego de analizarlo, llegaron a la conclusión de que sin el protagonista de la primera entrega iba a ser muy difícil que la película tuviera éxito.

