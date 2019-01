Madonna causa revuelo en redes sociales con su nuevo trasero

Luego de que circulara un vídeo donde Madonna llegó por sorpresa a un bar de Nueva York, los fanáticos y usuarios de las diferentes redes sociales quedaron boquiabiertos ante los nuevos atributos de la cantante.

En la víspera de Año Nuevo, “La Reina del Pop” se presentó ante la audiencia reunida en el bar gay Stonewall Inn junto a su hijo David Banda quien la acompañó tocando la guitarra, mientras interpretaban “Like a Prayer” y “Can’t help falling in love”.

Sin embargo, lo asombrosa de la interpretación fue apocada por los grandes glúteos de la cantante.

“¿Kim Kardashian eres tú?” publicó un usuario de Twitter junto a una fotografía del nuevo perfil de Madonna.

@Madonna what happened to you ? You shouldn’t be Kim K. clone! With love and prayers your fan. pic.twitter.com/Oo5gRFK6Vu

— Daniela (@Daniela99620148) 3 de enero de 2019