Madonna platicará con sus fans del disco “Madame X”

Madonna se reunirá en Londres con sus fans para hablar de su nuevo disco, “Madame X”, en un evento exclusivo que conducirá el actor y presentador irlandés Graham Norton.

El acto se celebrará el 13 de junio en el Alexandra Palace Theatre, un día antes del lanzamiento del disco, y en el encuentro los seguidores de la cantante podrán conversar con ella sobre el proceso de creación de su último trabajo.

Los boletos para el evento de Madonna se pueden adquirir a partir del 11 de junio por internet. “Madame X” es el disco catorce de la cantante y el primero en cuatro años desde que publicó “Rebel Heart” en 2015.

Madame ❌ is excited to announce she is going on tour! 🎯 A theatre tour!! 👠 💃🏾🎤! This Fall. #jonasakerlund @diplo. Request your tickets now: https://t.co/3fa1Nh4ZEm pic.twitter.com/ZLT8nrCoUM