LONDRES.— La cantante Madonna compartió con sus seguidores cómo lleva la cuarentena en su casa de Londres, y lo hizo con un video grabado mientras se da un baño de rosas y reflexiona sobre el Covid-19.

"Eso es lo que pasa con el Covid-19. No le importa lo rico que eres, lo famoso que eres, lo gracioso que eres, lo inteligente que eres, dónde vives, cuántos años tienes, qué historias increíbles puedes contar", empezó.

La intérprete de 'Music' y 'Like a Virgin', mencionó que con el coronavirus, todos estamos en el mismo barco.

"Es el gran ecualizador y lo que es terrible es lo que tiene de bueno. Lo terrible de esto es que nos ha hecho iguales a todos de muchas maneras y lo maravilloso de esto es que nos ha hecho iguales a todos en muchos sentidos. Si el barco se hunde, nos hundiremos todos juntos”, expresó.

JUST IN CASE YOU MISSED!



Madonna made a crazy awkward Quarantine video in the bathtub



SO I HAD TO RESPOND!



Who did it better ?

Me or @Madonna #StayAtHomeOrder #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/zVfOA8ZseB