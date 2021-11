Desmienten que madre de Octavio Ocaña esté hospitalizada

Los novenarios por el descanso del actor Octavio Ocaña empezaron con la notable ausencia de sus padres, ya que su mamá, Ana Lucía Ocaña, presentó problemas de salud y tuvo que ir al hospital.

De acuerdo con información de El Universal, el miércoles 3 de noviembre, a cuatro días de la muerte del intérprete de Benito, en la serie “Vecinos”, la madre del actor dijo no sentirse bien, por lo que decidió ir a un hospital, según informó su esposo Octavio Pérez, padre del histrión.

No obstante, diversos medios replicaron la información afirmando que la señora Ana Lucía se encontraba hospitalizada, algo que ya desmintió su hija Ana Bertha, a través de sus historias en Instagram.

Como se recordará, desde que se confirmara el fallecimiento del actor, su familia ha emitido una serie de declaraciones en las que acusan a las autoridades de tergiversar los hechos para revictimizar a Octavio.

En últimas informaciones, el empresario Octavio Pérez, aseguró que gracias a su insistencia la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya está trabajando en el caso.

Sobre la intervención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el padre de Octavio aseguró que sólo ha tenido una breve comunicación con integrantes de la Secretaría de Gobernación.

"Habló (en la mañanera), pero no me ha hablado a mí; él habló en su conferencia normal, pero no me han hablado todavía; la Secretaría de Gobernación ya se acercó conmigo, pero no me han vuelto hablar, fue una plática, pero solo fue de 10 segundos y vámonos. Estoy esperando su llamada".