Un grupo de madres cristianas recauda firmas para “boicotear” a “Toy Story 4” pues le exige a Disney que elimine algunas escenas de su última entrega.

Te puede interesar: Buzz Aldrin, el Buzz Lightyear de la vida real que fue a la luna

El grupo “One Million Moms” detalló a través de su sitio web que “no esperaba” ver a la comunidad LGBT en “Toy Story 4”.

La escena de la que hablan aparece en segundo plano, cuando “Bonnie” acude al jardín de niños y al fondo un par de mujeres se despiden de su hijo. Después, la pareja recoge al niño, quien les da un abrazo.

“La escena es sutil para insensibilizar a los niños. Pero es obvio que el niño tiene dos madres y lo están criando juntas”, opinó la organización.

Te puede interesar: Forky a la basura: retiran al juguete por ser un peligro para los niños

“One Million Moms” señaló que Disney mostró una “necesidad” por incluir a la comunidad LGBT en sus películas infantiles con el objetivo de “normalizar ese estilo de vida”, lo cual considero como algo “peligroso”.

No es la primera vez que Disney incluye a una pareja homosexual en sus cintas infantiles pues anteriormente lo hizo con “Buscando a Dory”.

“Es posible que algunos niños no capten esta referencia, pero fue extremadamente innecesario como con la pareja de lesbianas. Ambos fueron breves y no fue necesario incluirlos, ya que no se sumaron a la trama de la historia”, abundaron.

La petición de las “preocupadas” madres acumula más de 12,000 firmas, aunque Disney no se ha manifestado al respecto.