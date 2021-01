En entrevista la cantante aseguró que Dulce María no quiso ser parte del reencuentro.

MÉXICO.— El pasado año, la cantante Dulce María señaló que debido a su avanzado estado de embarazo no pudo integrarse al concierto del reencuentro de RBD.

Pero su excompañera, Maite Perroni ha salido a decir que Dulce simplemente, que no quiso estar en el show.

Su embarazo no fue la razón por la que no estuvo

En entrevista, Maite reveló más detalles del concierto vía streaming que se realizó en diciembre del pasado año. En dicha charla también terminó dando declaraciones bastantes polémicas.

Como en la que aseguró que Dulce María realmente no fue parte del reencuentro porque no quiso hacerlo y ellos, como grupo y para sus fans, no debían esperar a nadie para lograr su regreso a los escenarios, indicó la también actriz a la revista musical "The Rolling Stones".

Dulce asegura que en otra ocasión sí estará

Por parte y ante los varios cuestionamiento, la nueva mamá aseguró que podría formar parte del show en otro momento. Pero en este primer concierto era imposible ya que el pasado 3 de diciembre tuvo a su primer bebé.

