“Malcolm el de en medio” regresa como película; por ahora no habrá serie

MÉXICO.— A todas las series de antaño que están volviendo a la pantalla en una nueva versión, se suma otra de los años 2000, pero ésta regresa en formato de película. Así es, la comedia Malcolm el de en medio, tendrá una película y contará con el reparto original de la serie.

El regreso de la serie de comedia ha sido confirmada por el protagonista, Frankie Muniz, quién además adelantó un poco sobre lo que podemos esperar de esta producción.

El actor, famoso por su papel de un niño superdotado en una familia común y corriente, hablo en entrevista con el sitio de fans Malcolm France, que ya se trabajando en un libreto, pero que es para una película.

Frankie, también ha expresado su deseo por estar en una temporada más, ya que considera que podría ser bueno retomar la historia de la familia, sin embargo, sabe que ese no será el caso, ni lo que los escritores tienen en mente, para el retorno de “Malcolm el de en medio”

Sé que están trabajando en un libreto. No sé qué puedo decir o no, pero están trabajando en un guión para película, por lo que no será habrán episodios de una nueva temporada. Ellos quieren una película. A mí me gustaría ver una temporada de 10 o 12 episodios, porque así puedes continuar toda la historia ver dónde están. Pero los escritores originales están involucrados. Veremos. A Bryan le gusta mucho la idea, entonces si alguien lo puede hacer pasar, es él.