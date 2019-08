“Maléfica 2” llegará antes a los cines; será en octubre

MÉXICO.— Disney Studios compartió una imagen en Instagram del poster oficial de “Maléfica: amante del mal”, pero la gran sorpresa es que la fecha de estreno del filme ha sido adelantada para el 18 de octubre de este año.

La segunda parte de la película donde la protagonista es la famosa bruja de los cuentos de hadas, a la cual le da vida Angelina Jolie, estaba prevista para ser estrenada en las salas de cine para mayo del 2020.

Recordemos que esta versión es desde la perspectiva de la bruja y no de la princesa, como en la producción animada “La Bella Durmiente”.

Se espera sea un éxito al igual que la primera

La primera película de “Maléfica” recaudó más de 750 millones de dólares, por lo tanto se espera que este largometraje sea un éxito en taquillas.

Con este filme Disney seguirá acumulando ganancias a la suma actual que ya marcó un récord de casi 8 mil millones dólares ganados en un año.

Maléfica: Amante del Mal se une a los estrenos de la “compañía del ratón” más esperados del 2019 junto a “Frozen 2” y “Star Wars: Rise of The Skywalker”.”Star Wars: Rise of The Skywalker”.

