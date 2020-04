Maluma comparte su número celular

CIUDAD MÉXICO (SUN).- Maluma hace de todo en esta cuarentena por el coronavirus, esta vez, el cantante compartió su número celular para estar en contacto con sus fans.

En un video posteado en su cuenta de Instagram, el colombiano aparece ejercitándose, y confiesa que no tiene muchas cosas que hacer ahora que permanece encerrado en casa, por lo que iba a proporcionar su número privado para poder estar en contacto, vía mensaje, con sus fans de Estados Unidos y Canadá.

Maluma dijo que por el momento no podrá comunicarse con sus fans de Latinoamérica, pero no descartó la posibilidad.

"ESTE ES MI CEL ESCRIBANME # 1 (718) 223-4307 ESTOY PENDIENTE / THIS IS MY PHONE NUMBER 1 (718) 223-4307 TEXT ME (ONLY U.S AND CANADA FOR NOW)", se lee.

El intérprete de "Felices los cuatro" decidió pelarse la cabeza hace unos días, hasta su mamá participó en ese divertido momento que quedó inmortalizado en las redes sociales. Recientemente, Maluma también compartió una de sus acompañantes en estos días de confinamiento: una muñeca inflable.

Síguenos en Google Noticias