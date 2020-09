Maluma, Lady Gaga y Ariana Grande, premiados en los VMAs

NUEVA YORK (AP) — Los Premios MTV a los Videos Musicales, una ceremonia que resalta la música y la cultura pop, comenzaron con unas sentidas palabras en memoria de Chadwick Boseman, cuando la anfitriona Keke Palmer dijo a los espectadores que el evento estaba dedicado al astro de “Black Panther”.



“Dedicamos el espectáculo de esta noche a un hombre cuyo espíritu tocó a muchos. Es un verdadero héroe, no sólo de la pantalla”, dijo Palmer. “Su impacto vivirá por siempre”.



Boseman, de 43 años, murió el viernes tras pasar cuatro años librando una batalla en privado con un cáncer de colon.



Momentos después, The Weeknd trajo a la vida su video musical de “Blinding Lights”, en el que aparece com moretones y sangre en un traje rojo. Interpretó su animado éxito No. 1 hit junto a un rascacielos en Nueva York. DaBaby, acompañado por el equipo de baile Jabbawockeez, también actuó, cantando un medley de éxitos que incluyeron “Rock Star”.



El primer premio de la noche — mejor colaboración — fue para Lady Gaga y Ariana Grande por “Rain on Me”.



“Esto significa mucho. Ariana y yo realmente nos conectamos a través de esta canción”, dijo Gaga. “Realmente somos hermanas del alma. … Convertimos nuestras lágrimas que se sentían como lluvias interminables en diamantes".



Maluma interpretó su nuevo éxito “Hawái” y momentos después recibió el premio al mejor video latino por su colaboración con J Balvin “Qué pena”.

Gaga y Grande actuarían más tarde, al igual que Miley Cyrus, Black Eyed Peas, Doja Cat y CNCO.



Gaga y Grande encabezan la lista de nominados con nueve menciones cada una, en su mayoría por su colaboración No. 1 “Rain on Me”, que compite por el máximo honor: video del año.



The Weeknd y Billie Eilish, los segundos más nominados, también se miden por este premio con “Blinding Lights” y “everything i wanted”, respectivamente. Otros postulados son “The Man” de Taylor Swift, “Life Is Good” de Future y Drake, y “Godzilla” de Eminem, con el difunto rapero Juice WRLD.

Los cambios que han tenido que hacer los artistas en estos tiempos se reflejan en dos nuevas categorías: mejor video musical hecho en casa y mejor actuación en cuarentena.