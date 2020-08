Maluma se deja ver con misteriosa acompañante (Fotos)

El colombiano no dejo de acariciar y besar a la que podría ser su nueva novia

NUEVA YORK.— Luego de que Maluma finalizara su relación con la modelo Natalia Barulich, por una supuesta infidelidad con el futbolista Neymar, el cantante podría estar dándose un nueva oportunidad en el amor.

El cantante de "Qué Chimba" fue captado en un restaurante al aire libre con una mujer que al parecer es su nueva conquista.

Maluma Packs on the PDA with Mystery Woman in NYC | Just Jared https://t.co/Dkr5Yg6XVh

この顔面で迫られたらゥチは…私は…… pic.twitter.com/2h1cKy72QF