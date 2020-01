Mamá de la yucateca Francely, de la Academia, en el hospital por tumor

MÉRIDA.- El programa "Venga la Alegría" reveló a través de su página de Twitter que la mamá de la concursante yucateca de La Academia, Francely Abreu, se encuentra delicada de salud.

En entrevista exclusiva al medio citado, la joven confesó que acababa de ver su mamá y que a la una de este lunes iba a entrar al quirófano, donde le extirparían un tumor.

"Tiene un tumor en el cerebro y se lo van a extirpar para ver si es benigno o maligno", mencionó Francely.

La académica reveló que su mamá ya ha tenido cáncer y no le pueden dejar el tumor.

María Fernanda es la expulsada de "La Academia"

Esta semana, después de ser derrotada en los duelos del último concierto de "La Academia", Dalú recibió una visita muy especial de alguien que admira desde que decidió cambiar su modo de vida.

Ella es la actriz Bárbara de Regil, protagonista de "Rosario Tijeras". Bárbara de Regil decidió visitar a Dalú esta semana quien fue derrotada por Angie en los duelos en el concierto pasado.

"Vi a Dalú en 'La Academia' y pensé en mandarle mensaje, pero me decidí por visitarla", dijo Bárbara de Regil.

Después de que la académica corriera a abrazar y saludar a la protagonista de "Rosario Tijeras" ella dijo que quería agradecer a la alumna por toda la admiración.

"Sé que estás pasando un mal momento, siempre recuerda que todo pasa por algo, tú eres inquebrantable y tienes mucho talento", agregó de Regil.

"Yo quiero ser como tú, me inspiraste y por ti comencé a cuidarme, bajé de peso, dejé una mala relación, escuchaba tus pláticas ¿Cómo le haces para lidiar con las críticas?", preguntó Dalú.

El concierto 11 de "La Academia"

En el concierto número 11 de "La Academia" abrió Danna Paola interpretando "Mala Fama", después llegó la participación de Angie con "Hasta que me Olvides" de Luis Miguel.

Alex Strecci saluda a Francely

Llegó el turno de la alumna más polémica de "La Academia", ella es Francely quien recibió un saludo del youtuber y músico Alex Strecci quien le infundió ánimos. Esa noche interpretó "Ojos Así" de Shakira.

"Fue espantoso, esto era como Shakira en drogas pasando por el musical de 'Aladdin', fue horrible, perdón, lo que talento no da, ensayo no presta", comentó Villalobos.

"Es casi milagroso que hayas sobrevivido 11 conciertos, si tú dices que te esforzaste y esto no estuvo bien, debes preguntarte si eres cantante o no, si puedes hacerlo, con toda honestidad mejor no, creo que la interpretación y el canto no es para ti", agregó Gavito.

Francely está en Mérida

Francely recibió la visita de su hermana con malas noticias, en ese momento le informaron que su mamá iba a ser operada por un tumor cerebral, por ello obtuvo su permiso para estar en Mérida.

