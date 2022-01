La mamá del actor contó que el espíritu de "Benito" constantemente se manifiesta para exigir que se haga justicia.

CIUDAD DE MÉXICO.— Ana Lucía Ocaña, mamá del Octavio Ocaña aseguró que el espíritu de su hijo se hace presente para exigir que se le haga justicia, pues a casi tres meses de la muerte del actor recordado por su papel de "Benito" en la serie "Vecinos", sigue sin esclarecerse su fallecimiento.

La mamá del actor también comentó estar devastada y sentir mucho dolor por la muerte de su hijo, sin embargo, trata de sobrellevar el deceso del joven histrión escuchando sus mensajes de voz.

Mamá de Octavio Ocaña asegura que el fantasma de su hijo se le manifestó

De acuerdo con la revista TV Notas, entre lágrimas, la mamá de Octavio Ocaña "Benito" aseguró que el espíritu de joven se le ha manifestado tanto a la familia como con sus amigos. Asimismo, indicó que en estas "apariciones" el joven les pide que se haga justicia, pues quiere que esa gente (quienes supuestamente lo mataron) pague por lo que le hicieron.

"Él se ha manifestado, a mi nuera le abrió un clóset, le tiró los papeles, como enojado, a mi yerno le abrió la puerta. Les dio miedo, pero como les decimos 'no tengan miedo, miedo los vivos', él está enojado y está manifestándose porque quiere justicia, quiere que esa gente pague lo que le hicieron, porque lo mataron. Él no está tranquilo", explicó la mamá de Ocaña.

Ana Lucía puntualizó que con el asesinato de su hijo la dejaron "muerta en vida" y que por ello quisiera decirles (a los presuntos culpables) que la maten también porque nunca va a superar el dolor.

"A mí me dejaron muerta en mi vida… Quisiera ponerme enfrente de ellos y decirles 'así como mataron a mi hijo acaben de matarme a mí', porque me dejaron muerta nunca voy a superar este dolor, como todas las madres que pierden a sus hijos, nosotros esperamos que ellos nos entierren, no nosotros a ellos", señaló la señora de Ocaña al medio "Aquí".

Le piden a la mamá de Ocaña que "deje de escuchar a un muerto"

En entrevista con "Sale el Sol", la mamá del actor declaró que se aferra a seguir escuchando las notas voz que su hijo dejó, sin embargo, esto le ha provocado los reproches de su esposo, Octavio Pérez, quien le pide que "deje de escuchar a un muerto".

"Mi esposa me regaña mucho porque yo tengo todavía su WhatsApp, no elimino nada, me dice: 'Deja de escuchar a un muerto', le digo: 'Es que para mí no hay un muerto, para mí él está vivo'", mencionó la mamá del actor que perdió la vida tras un impacto de bala.