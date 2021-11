La madre del actor recordado como "Benito" Ocaña señaló que no quería aceptar la muerte de su hijo.

TABASCO.— La mamá de Octavio Ocaña, actor que dio vida a "Benito Rivers" en la serie de comedia "Vecinos" relató con gran pesar cómo fue que se enteraron del fallecimiento del también comediante.

Te puede interesar: Filtran conversación de WhatsApp de acompañante de Octavio Ocaña

Estando en Mérida, la mamá de Octavio Ocaña se enteró de su muerte

Ana Lucía Ocaña, esposa del empresario tabasqueño Octavio Pérez (papá de Octavio Ocaña) ha sido mesurada con sus comentarios y entrevistas, sin embargo, decidió "romper" el silencio y en entrevista con el programa "De Primera Mano" relató la forma en la que se enteraron del fallecimiento de su hijo.

La mamá de "Benito" Ocaña indicó que supo que su hijo había muerto cuando estaba de viaje con su esposo en Mérida, Yucatán. De manera sorpresiva, Pérez recibió una llamada de un amigo, quien le contó que su hijo estaba "grave".

“Yo, cuando oí grave, me enloquecí, dije, '¿Grave de qué, en el hospital, qué?'", indicó la mamá del joven histrión.

Tras la llamada, Ana Lucía de inmediato pensó en que su hijo estaba internado en un hospital. Pero se preocupó cuando su esposo se alejó para que ella no escuchara la llamada. La mamá del actor indicó que su esposo cuestionó al interlocutor si Octavio Ocaña estaba grave o muerto, tras lo cual le confirmaron que había perdido la vida.

"Entra él [su esposo] y me dice 'te tengo que decir algo y tienes que ser fuerte, nuestro hijo está muerto', Ya en ese momento empezó la guerra campal del sufrimiento, del destrozo, del desgarre del alma [...] Horrible, horrible, horrible, detalló la mamá de Octavio Ocaña.

Familia y prometida de #OctavioOcaña narran cómo se enteraron de la muerte del actor. ¿Ya lograron llorarlo y vivir su duelo?#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/zBHvjhq7IH — De Primera Mano (@deprimeramano) November 9, 2021

Te puede interesar: Fiscalía investiga filtración de fotos del cadáver de Octavio Ocaña "Benito"

Se negaba a creer que Octavio Ocaña "Benito" estaba muerto

La mamá del histrión que este pasado domingo 7 de noviembre habría cumplido 23 años de edad, también comentó que fue muy difícil aceptar la muerte de su hijo, ya que ella lo negaba, pero poco a poco tuvo que aceptar la realidad.

"Yo le decía no, mi hijo no y mi hijo no, mi hijo está vivo. Me decían, 'no, acepta que está muerto'. [Yo decía], 'no, mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo'. Y hasta que ante tanto dolor, estaban mis suegros ahí, ya me abrazaron, 'hija, tienes que aceptar', pero fue muy difícil, muy difícil aceptar que tienes, que te digan que tu hijo está muerto", puntualizó Ana Lucía.

Te puede interesar: Filtran audio en el que supuestamente Octavio Ocaña "Benito" da un mensaje

"Lo vieron morir ahí, en el piso": mamá de Octavio Ocaña

La mamá del actor también conocido como "Benito" Ocaña por su papel en la serie de Televisa, fue invitada al programa "Sale el Sol", ahí explicó que su hijo sí fue al hospital, pero llegó muerto. Asimismo, la señora señaló que Octavio Ocaña "nunca recibió atención médica".

Ana Lucía también destacó que los policías reconocieron a su hijo, mismo hecho que los llevó a regresarlo a la camioneta ya chocada. La mamá del histrión destacó que cuando el cuerpo de su hijo fue dejado en el piso, y "un charco de sangre" que se puede ver en algunos vídeos filtrados en redes sociales son la prueba de lo que dice:

"Mi hijo muere ahí, lo bajan, al ver que era un actor, quién era, lo vuelven a subir […] Ahí está el charco de sangre", detalló la señora.

El papá de Octavio Ocaña agregó que esto sucedió cuando ya le habían robado, su celular con su información, su esclava y otras pertenencias: "Estaba vivo y en lugar de darle los primeros auxilios, ellos como policías, se le quedan viendo como se muere".

Te puede interesar: Policía que habría filtrado vídeo de Octavio Ocaña responde a las críticas