Mamá en el papel

A Diana Bovio no le preocupa que le estén dando personajes de mamá, porque antes que nada es actriz y cada una tiene su gracia, como en la serie de Sony Pictures Television “De brutas nada”, que consta de 20 episodios.

En el proyecto la actriz de la película “Mirreyes Vs Godínez” y “Hasta que la boda nos separe” encarna a una mujer a la que siempre le han dicho que debe tener una familia perfecta: “Es una mamá joven y pues como que era un papel con el que no me identifcaba mucho, batallé un poco, pero después fue divertido”, reconoce Diana en una entrevista.