Mañana darán a conocer las nominaciones a los Premios Oscar

Los Ángeles (EFE).- La Academia de Cine de Hollywood dará a conocer mañana, martes, las nominaciones para la 91 edición de los Óscar, en la que a, a priori, obras como “Roma“, “The Favorite“, “A Star is Born“, “Green Book” y “Vice” parten con más opciones de obtener varias nominaciones.

El anuncio, que contará con los actores Kumail Nanjiani y Tracee Ellis Ross como presentadores, se realizará a partir de las 5.20 hora local (1.20 GMT) a través de Internet.

Los miembros de la Academia, unos 9.000, tuvieron desde el 7 de enero (un día después de conocerse el resultado de los Globos de Oro, en los que “Green Book” fue la obra más nominada) hasta el 14 de enero (tras la gala de los Critic’s Choice, donde triunfó “Roma”) para emitir sus votos.

Posibles nominados

En la categoría reina, los expertos sostienen que no faltarán títulos como “BlacKkKlansman“, “Black Panther“, “The Favourite“, “First Man“, “Green Book, “Roma“, “A Star is Born” y “Vice“, aunque en esa lista podría haber espacio para sorpresas como “Can You Ever Forgive Me?”, “Bohemian Rhapsody“, “If Beale Street Could Talk” o el éxito veraniego de “Crazy Rich Asians.”

En el campo de mejor director, todo apunta a que el mexicano Alfonso Cuarón volverá a hacer acto de presencia por segunda vez tras alzarse con la estatuilla gracias a “Gravity.”

En esta ocasión, podría verse las caras con Bradley Cooper (“A Star is Born”), Yorgos Lanthimos (“The Favourite”), Spike Lee (“BlacKkKlansman”), Adam McKay (“Vice”) o Peter Farrelly (“Green Book”), los nombres más recurrentes en los pronósticos.

Cuarón podría entrar directamente en la puja por el Óscar al mejor guión, mejor fotografía y mejor montaje con “Roma“, la rival a batir en el campo de mejor película de habla no inglesa y que podría hacerse hueco también en categorías técnicas, especialmente las de sonido.

La ceremonia de los Óscar tendrá lugar el 24 de febrero en el Teatro Dolby, de Hollywood. EFE