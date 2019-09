Manolo Caro le da visibilidad a temas tabú en la pantalla

México (Notimex).- Con el propósito de abordar de manera correcta la transexualidad en “La casa de las flores 2”, el director Manolo Caro buscó asesoría en psiquiatría, a fin de tratarlo como una condición del género humano y no como trastorno mental.

“Lo más bonito que me ha pasado con esta serie es que le doy visibilidad a ciertos temas que para mí son muy importantes. Esta vez estuve muy cercano a Jeremy Cruz (psiquiatra del Programa de Salud Mental en la Clínica Especializada Condesa, CEC)”, explicó.

“También tuve la oportunidad de dar una plática en un congreso de psiquiatría general a nivel nacional. Fue en Puebla y hablamos de cómo influyen los personajes que estamos poniendo en la ficción y que la gente está consumiendo para aplicar a nuestra realidad”, indicó Caro refiriéndose al personaje “María José Riquelme”, interpretado por Paco León.

Existe un compromiso por parte de “La casa de las flores 2”, dice, pues no se trata sólo de presentar al entretenimiento como un momento de esparcimiento y una banalidad para desconectar.

“Claro que lo aplaudo y soy el primero porque hago comedia y me encanta reírme y pasármelo bien. Sin embargo, creo que debe haber también un compromiso que nos lleve mano a mano y si hay resultados como éste, es lo mejor que te puede pasar”.

En la segunda temporada de la serie, que se estrenará el 18 de octubre próximo a través de la plataforma Netflix, Manolo Caro también abundará la ninfomanía a través del papel que desempeña Aislinn Derbez como “Elena de la Mora”.

“Sí habrá desnudos porque va de la mano. No podríamos llegar a estos lugares o a esos momentos si no lo hacemos con libertad. Estaría muy raro hablar de la ninfomanía y andar siempre vestidos. Hay que retratar las cosas con la misma veracidad que nos referimos a todo. Eso sí, cuidando que no sea ni muy poco, ni mucho”.

En “La casa de las flores 2”, se hace arte, aseguró, y se busca llegar a estándares importantes, por lo que pide no se le menosprecie en comparación con el cine, pues cada arte tiene su lugar y su modo de expresión.

“Me molesta un poco que minimizamos a la televisión por ser de rápido acceso y claro que no, hay cosas muy interesantes. Ahorita, por ejemplo, estoy obsesionado con la serie Euforia. Ya quisieran muchas de las películas súper taquilleras tener un poco de esa narrativa y de esos temas”.

El director de filmes como “Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando” y “Perfectos desconocidos”, entre otras, consideró que en ocasiones, “la cartelera está llena de cosas patéticas que venden y venden palomitas”, pero nada bueno tienen que aportar.

En el nuevo ciclo de la serie, Verónica Castro no estará presente. La ausencia de su personaje “Virginia de la Mora” se resolvió matándolo, pero en el transcurso de la historia se sabrá qué fue lo que ocasionó su muerte, aunque se sugiere fue por enfermedad.

“Todo lo hicimos con creatividad y con trabajo. No fue tan grave como parece, pues ya lo habíamos pactado así desde un principio. Intentamos que el personaje siguiera, pero no llegamos a un acuerdo creativo en el que ambas partes nos sintiéramos cómodos. Al final, no fue tan caótico”, puntualizó Manolo Caro.

Con las actuaciones estelares de Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek, Arturo Ríos, Juan Pablo Medina, Luis de la Rosa y Paco León, “La casa de las flores 2” inicia con una familia desunida tras la inesperada muerte de la matriarca “Virginia de La Mora”.

“Paulina” vive en Madrid con “María José” y su hijo “Bruno”, pero se ve obligada a volver a México cuando se entera que el testamento de su madre ha sido impugnado.

A su regreso, se topa con que su padre se ha unido a una secta de éxito y espiritual; su hermana “Elena” vive una crisis de identidad a consecuencia de sus últimas relaciones amorosas y “Julián” ha encontrado un nuevo y peculiar trabajo que sólo le traerá más problemas.