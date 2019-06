Mara Patricia Castañeda se disculpa con el esposo de Edith González

MÉXICO.— Con más 30 años de carrera en el quehacer periodístico del mundo del espectáculo, Mara Patricia Castañeda, por primera vez, según ella, tuvo un resbalón y por tal motivo ofreció una sentida disculpa al ahora viudo de Edith González, Lorenzo Lazo.

El día en que la actriz de “Salomé” falleciera, la coordinadora de Televisa Espectáculos dio el aviso, pero aseguró que Lazo también se encontraba enfermo de cáncer, cosa que es totalmente falso y así lo dio a conocer ella misma en el programa de “Hoy”.

“Es la primera vez que me ocurre y me avala una historia de más de 30 años de trabajo constante en el espectáculo en México, y es la primera vez que me ocurre, las fuentes no eran las correctas, sin embargo, vengo a ofrecer una disculpa pública al señor Lorenzo Lazo y a su familia, y por supuesto en memoria de Edith González, porque el señor goza de completa salud. Esta cosa que me alegra, que el señor no padece ninguna enfermedad, así que desde aquí una disculpa muy sincera, al señor Lorenzo Lazo y a su familia también. Así como también dimos la noticia del fallecimiento de Edith González, así también hay que tener cara para disculparse cuando algo no es correcto”, expresó.