Marc Anthony le cantar a un joven invidente durante un concierto

El intérprete de "Vivir mi vida" se bajó del escenario para cantarle al muchacho que se encontraba en el público.

EE.UU.— Marc Anthony desató los elogios y aplausos a su persona luego de tener una noble acción con un adolescente invidente, que asistió a una presentación que el cantante ofreció en el Barclay Center en Nueva York este pasado domingo 19 de septiembre.

El intérprete de "Cambio de piel" fue muy elogiado luego de que se difundiera en redes sociales cómo durante un breve momento de su concierto se bajó del escenario para abrazar y cantarle al oído a un niño que sostenía un bastón.

También podría interesarte: Marc Anthony ofrece disculpa

En vídeos e imágenes que se han compartido en redes sociales, se muestra al cantante nacido en Nueva York cantándole al jovencito un fragmento del tema "Vivir mi vida", para luego darle un beso y un fuerte abrazo. El adolescente en todo momento se muestra moviéndose al ritmo de la melodía.

Tras esta noble acción por parte de Marc, algunos medios señalaron que el cantante suele tener gestos muy amables con personas con discapacidad, ya que él enfrentó dificultades con el habla cuando era joven.

Si bien el cantante de 53 años de edad ahora es un reconocido cantautor, durante su infancia y adolescencia debió lidiar con la tartamudez, aunque cuando cantaba ese problema quedaba atrás.

"Era tartamudo, en mi niñez me crié tartamudo, me costaba mucho decir las cosas más sencillas, pero cuando cantaba se me quitaba, eso para mí fue un santuario, en donde yo me escondía" detalló Marc Anthony en una entrevista.