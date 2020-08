Margot Robbie le roba reflectores a James Gunn por ''The Suicide Squad''

La industria del cine le dio una nueva oportunidad a James Gunn, luego de la polémica desatada por sus comentarios inapropiados que parecían una apología al abuso infantil; por lo que el director decidió que “The Suicide Squad” demostrara que lo suyo es hacer buenas películas.

Al menos eso parece, después de las reacciones por el detrás de cámaras y el adelanto de esta nueva película de DC Studios que se presentó esta mañana.

When @JamesGunn says, “It’s going to be different from any superhero movie ever made,” he means it! See more in this official first sneak peek behind the scenes of #TheSuicideSquad! #DCFanDome pic.twitter.com/1uV9Ve4oeX