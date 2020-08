María Celeste queda fuera de Telemundo

El programa “Al rojo vivo”, su casa durante 18 años

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Desde lo que fue el estudio casero donde transmitió durante el confinamiento su programa “Al rojo vivo”, la presentadora María Celeste Arrarás habló de su despido.

La conductora originaria de Puerto Rico trabajó en este proyecto de Telemundo desde que se inauguró, el 29 de abril de 2002. A través de sus redes sociales, dio a conocer la noticia de que fue despedida del proyecto debido a la realización de ajustes por la pandemia.

“Entiendo que la decisión que tomó la empresa fue sin ser algo personal y que fue porque estamos viviendo momentos muy difíciles y que está pasando a través de todas las industrias, asi que no lo tomo como algo que fue contra mi y eso me ayuda mucho a tener mi mente despejada y tranquila a pesar de todo”, dijo. Agradecida con la cadena de televisión estadounidense dejó claro que fueron generosos con ella al mantener en pie el contrato que ya tenía firmado por varios años.

Afirmó que durante el día ha recibido muchas nuevas propuestas de trabajo que revisará la otra semana.

“Todavía me quedaba un contrato bastante largo con Telemundo y la empresa me lo va a honrar, por lo tanto tengo una seguridad económica que hoy en día muchas personas no tienen”.