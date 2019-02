María Conchita Alonso presenta su nueva película

Consejo femenino

LOS ÁNGELES (EFE).— La actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso presentó ayer en Los Ángeles su nueva película como protagonista, “He matado a mi marido”, una comedia negra con la española Assumpta Serna en un papel destacado que, según dijo, busca que las mujeres se empoderen y venzan sus miedos.

“Es una película para decirle a las mujeres que no podemos permitir que nos traten mal, que debemos ser fuertes y decir ya basta”, dijo María Conchita Alonso, conocida por sus fuertes opiniones políticas.

En la cinta escrita y dirigida por el venezolano Francisco Lupini Basagoiti, que se verá a partir del 1 de marzo en los cines de Estados Unidos, María Conchita encarna a Remedios, una acaudalada mujer que mata a su infiel marido horas antes de una fiesta en honor a él.

Mientras los invitados y los hijos de la pareja llegan al festejo, la protagonista tendrá que esconder el cuerpo, tratar de pasar la noche sin ser descubierta y encontrar la salida a un problema que no parece tener solución.

Grabada en Miami y en español, “He matado a mi marido” tuvo anoche su estreno en el teatro Harmony Gold en Los Ángeles.

Aunque es una comedia, la actriz dice que la historia está cargada de drama y es un reflejo de los problemas que muchas mujeres enfrentan en su vida cotidiana.

La actriz describe a su personaje como una mujer que no se quiere, que tiene la autoestima por los suelos y que vive en una especie de negación que no termina hasta que no ve a su esposo en la cama con otra.

Reunir un elenco representativo de la comunidad migrante era la apuesta de Lupini Basagoiti.

María Conchita Alonso, la actriz de “Predator 2” y “The Running Man”, entre otros filmes, agrega que la película llega en un momento en que los latinos necesitan “un respiro” para todos los problemas que enfrentan en la actualidad.

El elenco

También actúan en el filme Eduardo Yáñez, Guy Ecker, Alicia Machado, Modesto Lacén, Fernanda Romero, Bernard Bullen, Edwin Kho, Tomás Decurgez y Laura Bayonas. La película está pensada y dirigida al público latino.