María José, fiel a la música pop

Presenta su nuevo disco “Conexión” con varios covers

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luego de 13 años como solista, María José sabe que lo que a la gente le gusta de ella es su estilo pop, pues aunque en ocasiones ha probado con géneros como el urbano o la bachata, confiesa que a su público le gusta que ella cante pop y balada.

“Con el disco anterior (‘Habla ahora’) probé con otros géneros, tuve ritmos muy latinos y a la gente sí le gustó pero le gusta más que cante pop. Fue como si dijeran: ‘¿ya probaste? Ok, ahora regresa al pop’. Lo que les gusta es que sea una artista pop“, indicó “La Josa”.

Aunque a su público le gusta que se mantenga fiel a su estilo musical, la cantante señaló que a veces la industria o los medios piden géneros específicos en los que no ha querido participar, pues afirmó que eso sería ir en contra de esencia. “En el disco pasado teníamos unas baladas increíbles pero la radio no las quería tocar, no querían baladas, querían puro reggaetón y cosas en inglés, pero no pop y no baladas, lo cual es raro porque eso es lo que en mi caso mis fans quieren de mí“, dijo.

Pese a ello, la cantante no planea volverse una artista urbana o hacer el crossover, pues nunca se ha considerado una artista que siga modas o tendencias musicales. “Uno no puede aventarse de la ventana sólo porque todos se están aventando y tú no quieres. Lo mismo que ahora pasa con el urbano pasó con el rap u otros ritmos a lo largo de la historia de la música. El reggaetón no desaparecerá, se quedará y tal vez evolucione, mi tronco común en esta carrera es el pop”, confesó.

La cantante de 43 años señaló que las pocas ocasiones en las que ha incursionado en otros géneros lo ha hecho más por lo que la canción tiene que decir, que por seguir una tendencia musical. “Cuando hice ‘Las que se ponen bien la falda’ lo hice cobijada por Ivy Queen y la canción la hice porque la letra era importante en un momento en el que se viven feminicidios, el #MeeToo, la misoginia en letras del reggaetón. Lo hicimos como algo especial, un caramelo”.

María José está presentando su nuevo disco “Conexión”, material en vivo en el que hace covers de Ana Gabriel y Ana Belén.

El CD-DVD incluye temas junto a Yuri, Ha*Ash y Carlos Rivera, con “No soy una señora”, “Prefiero ser su amante” y “Tu ya sabes de mí”.

Con este álbum, la también integrante de Kabah reconoció haberse vuelto a enamorar del género pop.

“El pop es como el ballet, es la base de todo, del pop salió todo: el rock, las rancheras, es el tronco común de la carrera. He descubierto que hay público al que no le gusta el pop pero sí les gusta lo que yo hago”, concluye.