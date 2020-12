La popularidad de María Léon arriba del escenario aumentó a partir de que la cantante fue una de las participantes estelares en el musical Chicago, del cual fue estrella principal junto a la bailarina y actriz Biby Gaytán.

Ganadora

Posteriormente, la intérprete que inició su carrera en bandas de pop se convirtió en la ganadora de ¿Quién es la Máscara?, reality de Televisa que recientemente concluyó su segunda temporada.

Nuevos proyectos

Ahora, con todo el reconocimiento que María obtuvo en los últimos meses, las puertas de nuevos proyectos se abren frente a ella, pues luego de pasar mucho tiempo sin tener contacto con su público, la famosa vuelve al teatro musical.

Hoy no me puedo levantar

Por medio de las redes sociales, la famosa difundió un vídeo en el que hizo público su próximo protagonismo en "Hoy no me puedo levantar", show musical basado en los temas del grupo español Mecano.

"Hola, yo soy María León y regreso como María a 'Hoy no me puedo levantar'", mencionó la cantante luego de interpretar un fragmento de la canción La Fuerza Del Destino.

María Vs. Belinda

Como se recordará, Belinda fue quien comenzó la más reciente temporada de esa puesta en escena, sin embargo, la cantante concluyó su participación y ahora María será la siguiente artista a cargo del papel.

Alejandro Gou, productor del show, fue el primero en revelar la participación de María, que compartirá escenario con Yahir en lo que se prevé como una temporada corta.

"Sargento León"

"Sargento León", como se hace llamar la bailarina en redes sociales, dijo estar feliz de colaborar en la obra, además, la estrella también habló sobre el talento de Belinda, su antecesora.

"Belinda es una mujer maravillosa, profesional, es un gran reto para mí, hacer María, es una corta temporada, así es que no se la puede perder"

Belinda y Yahir, en "Hoy no me puedo levantar".- Foto Instagram

El estreno

El musical se estrenaría el 12 de febrero próximo.

"Hoy no me puedo levantar" se presentará en el Centro Cultural Telmex 2, no obstante, debido a la emergencia sanitaria, el espectáculo estará limitado a cierta cantidad de asistentes que deberán acatar las medidas sanitarias.

