María León pisa el escenario con “Alquimia Tour”

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La cantante mexicana María León pisó ayer el Teatro Metropólitan de Ciudad de México con el primer cupo lleno desde el regreso de los conciertos presenciales para convertir los problemas en amor con el inicio de su gira “Alquimia”.

“Para mí la alquimia es el poder de transformar todo en amor y este es un show catártico donde también transformamos la cotidianidad de la vida en una celebración. Estar vivos es una fiesta digna de celebrar y el tour tiene la intención de generar esa reflexión”, explica antes de subir al escenario.

María solamente dio un concierto en los dos años que lleva la pandemia ocasionada por el coronavirus, pero eso no la mantuvo quieta, pues aunque no fue con su música, regresó a los escenarios con el musical “Hoy no me puedo levantar”, que le valió un reconocimiento de la premiación de teatro más importante del país.

También concretó duetos con figuras como Gloria Trevi, Rubén Albarrán y La Bruja de Texcoco además de cantar con Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey que la reconectaron con la música latina y muestran un poco de qué se trata su nuevo disco.

Disciplina

Como su apodo lo dice la “Sargento León” se preparó con toda la disciplina para este añorado regreso y prometió invitados especiales con los que entonó temas inéditos de su nueva producción musical.

Además, tuvo un espectáculo completo en el que mostró todas sus facetas artísticas con música del teatro que hizo, todo su talento en el baile, pero antes que nada promete una conexión con el público que se intensificó durante la pandemia.

Lo nuevo

“Aprendí un instrumento nuevo, quise darle una dirección al concierto para que tuviera todo, sí fiesta y sí baile, pero también una intimidad y una cercanía que ya nos hacía falta tener de forma presencial”, dice.

La cantante de 35 años asegura que pasó por muchas facetas de humor para el espectáculo de ayer que van de la emoción, al estrés pasando por el nerviosismo, sin embargo trabajó para controlar las emociones y vivir al máximo la experiencia.

Pero el esfuerzo que supuso este regreso no fue únicamente por parte de María León, sino de todo su equipo, quienes están impregnados del profesionalismo con el que la cantante trabaja y considera es un resultado de lo mucho que se añoraron los espectáculos durante el confinamiento.

“Para todos se convirtió en un lugar de mucho respeto y de mucha presencia y así es como abordamos este show, desde la admiración y la presencia. Antes era muy fácil levantarse e ir a trabajar, aunque para muchos esto es extraordinario, para mi era un trabajo cotidiano”, explica la jalisciense.

Finalmente, María León explica que no se puede sentir más agradecida de comenzar esta nueva etapa en su carrera en un teatro tan emblemático de Ciudad de México: “Yo no quise presentar el ‘Alquimia Tour’ antes en ningún otro lugar más que en el Metropólitan porque en 2020 íbamos a hacer la despedida del show de ‘Inquebrantable Tour’ y no pudimos, yo quería llegar a esta fecha preparada”.