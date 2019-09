María León protagonizará la nueva versión de “Chicago”

México (Notimex).- Tras darse a conocer al elenco de la nueva versión del musical Chicago, la cantante María León auguró que el personaje estelar “Roxie Hart” le cambiará la vida.

El musical se montará en México a partir del 16 de octubre. “Se siente todo junto: nervios, emoción, compromiso, oportunidad y orgullo. En el taller y la audición yo iba para otro personaje, pero cuando me dieron la oportunidad de hacer ‘Roxie Hart’, que tiene mucho más desempeño, veo que me saca de mi zona de confort”, comentó.

No se trata del baile, dijo María León, pues tiene experiencia en esa disciplina, más bien se refiere a la actuación, terreno en el que ha hecho poco luego de haber participado en el musical “Hoy no me puedo levantar” (2014).

“Es un compromiso enorme con esta familia (Ocesa) que me está dando la oportunidad de generar este personaje, de darle vida, de divertirme, de crecer. Me compromete a morirme en la raya, creo que esto me va a cambiar la vida”, aseguró.

“Roxie Hart” es una aspirante a estrella de vodevil, pero sus anhelos se truncan cuando es enviada a prisión, luego de asesinar a su amante durante una discusión.

“El reto más grande es que soy una asesina a la que la prensa tiene que amar y perdonarle todo. Ella no tiene ningún tipo de malicia previa, fue un asesinato ingenuo por amor”, apuntó.

Fue en 2001 cuando en México se estrenó el musical Chicago, con las actuaciones estelares de Sandra Guida y Bianca Marroquín alternando a “Roxie Hart”. Gracias a su desempeño, esta última fue llamada para hacer el mismo personaje, pero en Broadway.

“He visto los montajes de Hong Kong, Korea, Australia y a Bianca. Acabo de ir a Nueva York para ver otra puesta, lo cual me hace ver que cada quien hace su propia versión. Hoy es mi oportunidad de jugar, de hacer a esta asesina que se tiene que salvar gracias a lo que la prensa le puede generar.

“Tengo la responsabilidad de generar comunicación con la generación de 2019. Espero hacerle honor a ‘Roxie’ y que cada una de las antecesoras, si ven mi versión, digan: ‘Qué divertida, qué padre lo hizo’”.

Este lunes iniciaron los ensayos de Chicago. María León compartirá el escenario con Biby Gaytán, Pedro Moreno, Michelle Rodríguez y Alma Cero, entre otros. La producción corre a cargo de Federico González Compeán, Morris Gilbert y Julieta González.

