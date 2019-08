María Victoria se anima a cantar en el Esperanza Iris

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Tras ocho años de no subir a un escenario, María Victoria lo hizo para entonar “Cuidadito”, una de las canciones más emblemáticas en sus más de siete décadas de trayectoria que fueron reconocidas durante la cuarta edición del Festival Mundial del Bolero.

La cantante y actriz fue agasajada durante casi tres horas por más de 25 exponentes de la música que, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, interpretaron algunos de sus temas más afamados.

Al finalizar el homenaje que se le rindió, María Victoria subió al escenario para recibir dos reconocimientos por su carrera y acompañada por el elenco del cartel, tomó el micrófono y se animó a cantar, lo que fue ovacionado por el público.

“Estoy tan emocionada que no puedo ni hablar. Tengo ocho años de que no trabajo para nada y cuando me dijeron esto, quise convivir con mi público”, dijo.