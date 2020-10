Mariah Carey anuncia una misteriosa colaboración: ¿quiénes son AG y JH?

Mariah Carey causó euforia en redes sociales donde compartió una imagen de tres asientos con sus respectivas iniciales: AG, MC, JH.

La imagen, que ya cuenta con más de tres mil comentarios y 45 mil reacciones, hizo que los nombres de Ariana Grande y Jennifer Hudson se convirtieran en tendencia, debido a que los seguidores de la intérprete intentan adivinar a quienes pertenecen las iniciales.

Esperava música? Vai receber...



Provavelmente o projeto em que Mariah Carey está trabalhando é um programa especial de natal que será lançado em Dezembro na Apple TV+, que contará com as possíveis participações de Ariana Grande e Jennifer Hudson. pic.twitter.com/l7gKXienYU — Informando Pop (@informandopop) October 9, 2020

Jennifer Hudson?



Te imaginas el poder vocal? — Victor Castañeda (@Victorcontilde) October 9, 2020

All I want for christmas is you feat Ariana Grande y Jennifer Hudson es que realmente es todo lo que quiero por navidad https://t.co/aw8cdLQHNQ — Camarada Spears (@Wrist_icicle) October 9, 2020

Hasta el momento todo son especulaciones, pues Mariah acompañó su publicación únicamente con un icono de un árbol de navidad, lo que despertó la sospecha de que las cantantes serían las invitadas para una nueva versión del éxito: "All I Want For Christmas Is You", de Carey, que cada año regresa al top de las listas de reproducción.

Aunque para los internautas es lógico que las iniciales “AG” pertenecen a Ariana Grande, algunos incluso bromearon con que “JH” en realidad pertenecería a otra figura del pop, quizá uno que va pisando fuerte en las listas Billboard: J-Hope, de BTS.

JH? AS IN J-HOPE? — sha (@hypsuga) October 9, 2020

Naw Jennifer Love Hewitt — TJ Marion (@tjmarion) October 9, 2020

ANDREW GARFIELD AND JONAH HILL ? pic.twitter.com/gO3nQBEKNl — jackie. 💙 (@90sMariah) October 9, 2020