Mariah Carey, muy navideña

“All I Want For Christmas Is You” lidera Billboard

MADRID (EFE).— Veinticinco años después de su lanzamiento, la canción navideña “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey, ha alcanzado el primer puesto de la lista de sencillos más vendidos en Estados Unidos que publica la revista musical Billboard.

Tras quedarse en la tercera posición el pasado año, la artista logra liderar esta semana “The Hot 100” —nombre de la lista—, un lugar que no había ocupado hasta ahora, como ha confirmado Billboard en Twitter.

Desde que comenzó la Navidad, las reproducciones y compras de “All I Want For Christmas Is You” han ido creciendo y así se ha reflejado en la lista con una subida de puestos progresiva hasta alzarse, por primera vez, como canción más vendida en el país.

Con el mensaje “We Did It”, la artista celebró la noticia en Twitter, red social en la que el 1 de noviembre dio la bienvenida a la Navidad con un vídeo en el que sonaba el clásico, escrito por ella y Walter Afanasieff.

Con este primer puesto, “All I Want For Christmas Is You” se convierte en la segunda canción navideña en alcanzar tal posición en Billboard, ya que la primera fue “The Chipmunk Song” (1958), de The Chipmunk.

Uno más a la lista

El éxito de “All I Want For Christmas Is You” es el decimonoveno número 1 de Mariah Carey en “The Hot 100” de Billboard, lugar que ha ocupado anteriormente con canciones como “Always Be My Baby”, “Hero” o “Touch My Body”, que fue su último top 1 hace 11 años.

Plataformas musicales

El clásico navideño ocupa desde hace unas semanas las primeras posiciones en la lista de canciones más escuchadas en Spotify, donde esta semana se mantenía en el tercer puesto.

