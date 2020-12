Mariah Carey se enoja con fan por colocar una esfera deforme de ella

El fan presumió en sus redes sociales que decoró su árbol de navidad con una imagen de la cantante, pero a ella esto no le gustó.

WASHINGTON.— Mariah Carey se ha convertido en un símbolo de la Navidad, pues cada diciembre miles eligen su tema “All I Want for Christmas Is You” para llenarse del espíritu navideño.

Sin embargo hay quienes van más allá y la colocan como parte de su decoración. Un ejemplo de ello fue un joven que con alegría presumió que Mariah forma parte de su árbol.

La esfera con la imagen de la cantante causó risas y comentarios en redes sociales, incluso la cantante le comentó, pero esta le aclaró que no le gustó la idea.

Mariah Carey en esfera

El usuario identificado como "Kyle Blaine", fue quien compartió a través de Twitter que su pareja y él intercambiaron adornos de Navidad como todos los años, pero este 2020, fue más especial porque su novio lo sorprendió con una réplica de Mariah Carey.

El usuario también aseguró que esa esfera era de lo más festivo, ya que no hay nada mejor que un adorno de la cantante vestida como Santa.

My husband and I exchange ornaments every year and this year he got me @MariahCarey which is very festive! pic.twitter.com/ovzQwe8tG6 — Kyle Blaine (@kyletblaine) December 17, 2020

Pese a que el adorno causó los elogios, e incluso algunos se emocionaron por tener la misma esfera, a la también actriz le pareció de mal gusto, y a través de una publicación mostró su enojo.

“Esto es… no aprobado. (Pero es el pensamiento lo que cuenta)”, respondió Mariah al ver su figura en redes sociales.

This is... Not approved 😐



(But it's the thought that counts) https://t.co/wMAOBQ2BgS — Mariah Carey (@MariahCarey) December 17, 2020

HER FACE OMG pic.twitter.com/S3utjthbzX — 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐢𝐜𝐤𝐚 (@SickaThanUrAvg) December 17, 2020

I also have a ‘Mariah’ 😂 nobody likes it but me 😞 pic.twitter.com/NbpcrbQKy7 — Hayley Davies (@hayley_442) December 17, 2020

También podría interesarte: Mariah Carey anuncia una misteriosa colaboración: ¿quiénes son AG y JH?