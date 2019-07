Mariah Carey se sentía “como una presa” junto a Tommy Mottola

La cantante Mariah Carey confesó que su matrimonio con Tommy Mottola, actual pareja de Thalía no fue una buena experiencia.

En entrevista para la revista Cosmopolitan, Mariah Carey dijo sentirse privada de su libertad como ser humano. “No había libertad para mí como ser humano. Era casi como estar presa”.

Mariah Carey protagoniza la portada de la mencionada revista en su edición de agosto y habla acerca de su vida familiar, amorosa así como el camino hacia el éxito.

“Es posible que quieras imaginarlo como la niña-novia. Había un esfuerzo consciente para mantenerme como la típica chica estadounidense, lo que sea que eso signifique”, añadió.

Mariah y Tommy se casaron en junio de 1993 y estuvieron juntos durante cinco años. No es la primera vez que habla acerca de lo malo que fue su matrimonio pues acusa a su ex esposo de ser un “controlador”.

Incluso, Tommy Mottola le pidió disculpas a través del libro “Hitmaker: the man and his music”, publicado en 2013.

Actualmente, Tommy Mottola presume de su matrimonio con Thalia y tienen dos hijos. Están a poco de cumplir 20 años casados.