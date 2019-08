Mariana Garza no se enoja por fotos atrevidas de Pablo Perroni

Pablo Perroni comparte muy seguido fotografías con poca ropa (Foto @pabloperroni) ❮ ❯

Mariana Garza no se enoja ni le presta interés a las fotos atrevidas que sube a las redes sociales su exesposo Pablo Perroni y padre de su hija María.

La exTimbiriche asegura que no le importa lo que comparta Perroni porque no lo sigue en Instagram ni en ninguna otra cuenta, además de que ella no tiene Facebook.

El actor comparte muy seguido fotografías con poco a nada de ropa, incluso cuando se baña o en la cama, recibiendo cientos de comentarios, principalmente de varones.

Mariana Garza asegura que mantiene una buena relación con Pablo Perroni, son amigos y socios de un foro teatral, y la vida privada de su exposo no le afecta en nada.

Se esfuerzan por ser los mejores padres

La cantante y el actor se esfuerzan ante todo en ser unos buenos padre de María, incluso, han salido juntos cuando se requiere por el bien de la niña.

Mariana Garza y Pablo Perroni anunciaron su separación en enero pasado luego de 12 años de matrimonio. Ambos sorprendieron a la prensa y a sus seguidores al convocar a una conferencia para hablar del caso.

Nunca engañó a Mariana

Una revista nacional había publicado que Perroni le había sido infiel a la cantante y que se divorciaban porque él había tenido relaciones con hombres.

El actor dijo en esa ocasión que Mariana Garza sabía de sus preferencias sexuales y que él cuando se enamora lo hace del ser humano, independientemente de que sea hombre o mujer.

