Una vida teatral

Mariana Garza recibe homenaje en la metrópoli

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Entre risas, anécdotas y una que otra lágrima, se desarrolló el homenaje que la empresa Mejor Teatro y el productor Morris Gilbert dio a Mariana Garza, protagonista de la puesta en escena “Pequeñas grandes cosas”, anteanoche en el Teatro Milán.

“Estoy muy agradecida con Morris por el honor, porque decidiste que yo hiciera Sugar (personaje principal de la obra), porque es un regalo que me da la vida, porque es lo que me interesa hacer y las cosas en el teatro así son, mágicas, perfectas, suceden en el momento que tienen que ser”, expresó Mariana Garza, después de recibir un reconocimiento de manos del productor.

Después le dijo al productor que siempre contaría con ella, en su esfuerzo por hacer que el teatro no muera; lo que el productor agradeció, pero le recordó que esa noche la homenajeada era ella, a lo que la actriz respondió:

“El trabajo de uno es posible gracias al de otros, si yo no te conociera hace tanto y no hubiera visto las obras que has traído a este país, probablemente no tendría este empuje e inspiración para hacer teatro y lo reconozco porque así es; el teatro se trata de eso, que hagamos familia”, expresó Mariana.

Para esta ocasión tan especial, la artista invitó a grandes amigos para que la acompañaran, Paola Rojas, Yordi Rosado y los productores Juan Torres y Guillermo Wiechers.

La primera en tomar la palabra fue la periodista Paola Rojas, quien reconoció que la obra le emocionó hasta las lágrimas y manifestó lo feliz que la hacen las mujeres que emprenden y dan trabajo a otros, tal y como lo hace Mariana Garza.

“Celebro tu perseverancia, celebro tu fuerza, celebro tu valentía y tu sensibilidad. Me encanta la mujer que eres, la empresaria que eres y la artista que eres, te felicito y te celebro con gran admiración y sabes que con mucho cariño”, dijo Paola Rojas.

Yordi Rosado le manifestó su admiración, cariño y respeto, además se señalar que la homenajeada antes de ser una integrante del grupo más popular de México, como lo fue Timbiriche, ella ya había pisado un escenario teatral.

“Las personas que empiezan haciendo algo que aman, hoy lo siguen haciendo y a este nivel. Yo admiro a una persona que después de tener un proyecto, como lo fue en su caso Timbiriche, sigue haciendo lo que su corazón le manda, ahí te das cuenta del nivel de persona que es”, expresó el conductor.

De un vistazo

Grandes maestros

Mariana Garza trabajó en 2004 con dos de los productores más importantes de Ciudad de México, Guillermo Wiechers y Juan Torres, en la puesta en escena “Yo madre, yo hija”, donde coincidió por primera vez con Susana Alexander; desde entonces lograron crear una sólida amistad que perdura.