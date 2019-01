Mariana Garza se despide de Pablo Perroni con conmovedora canción 

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de que ayer miércoles Mariana Garza y Pablo Perroni hicieran pública su separación tras 12 años de matrimonio, Garza compartió en su cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento a Perroni acompañado de una canción.

La cantante agradeció el tiempo que vivieron como pareja y le dio la bienvenida a esta nueva etapa.

Bebe – Ganamos (Showcase en Museo Lázaro Galdiano) https://t.co/eAYyfSt01l vía @YouTube. GRACIAS @pabloperroni CON ESTA BELLA CANCIÓN ES CON LA QUE DOY GRACIAS A LO QUE VIVIMOS COMO PAREJA. Y DOY BIENVENIDA A NUESTRA NUEVA ETAPA “GANAMOS” SER PADRES, SOCIOS CÓMPLICES AMÉN — Mariana Garza (@marianagarza70) January 10, 2019

Aclaran rumor de bisexualidad

En la conferencia de ayer miércoles, Garza explicó que el divorcio está en proceso, y especificó que el amor se transformó.

Esta semana, una revista de espectáculos sacó a la luz que la separación de la pareja se debía a una infidelidad de Perroni con un hombre, sobre este tema, el actor expresó:

“Yo no creo en las etiquetas… yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano, me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer, estamos en 2019 y que estemos especulando, apuntando dedos a estas alturas me parece muy triste, porque hoy en día te enamoras de la persona, de lo que es, de lo que representa. Mariana dijo al principio, nos sorprendimos que no lo pensáramos, era esa la situación desde un principio, cuando nos conocimos esa era nuestra realidad y decidimos por el amor que nació asumir las consecuencias y decir, hasta el momento que dure.”