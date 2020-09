Mariana González Padilla, la 'Kim Kardashian mexicana" y novia de Vicente Fernández Jr.

View this post on Instagram

𝑈𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑦 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑓𝑢𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑖𝑑𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑥𝑖𝑐𝑜.𝑈𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝐷𝑖𝑜𝑠 𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑧𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ,,, 𝑈𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑥𝑖𝑐𝑜 𝐷𝑜𝑛 𝑉𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐹𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑢𝑛 ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟 🙌🏻 𝐺𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠 @_vicentefdez 𝐴𝑚𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑢 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 @vicentefdzjr9