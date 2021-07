Mariana González responde al rumor de que fue amante de "El Buki" (vídeo)

La novia de Vicente Fernández Jr., aseguró que demandará a la mujer que la acusó de secuestro y homicidio de su expareja.

GUADALAJARA.— Mariana González, actual novia de Vicente Fernández Jr., respondió a las declaraciones de Lilia Yolanda Arriola Pérez, hermana del empresario Carlos Mauricio, quien en 2016 fue asesinado tras 13 días secuestrado, y que aparentemente habría sostenido una relación extramarital con la también conocida como "la Kardashian mexicana".

La también empresaria habló al respecto de los señalamientos de homicidio y secuestro asegurando que demandará a Lilia, pues no tiene pruebas de lo que dice y solo estaría difamando a la modelo.

"Yo sí lo voy a hacer legal"

En entrevista con el programa de "Venga la Alegría", Mariana González se dijo molesta por las declaraciones de la hermana del empresario quien supuestamente fue su pareja sentimental antes de ser secuestrado y asesinado.

La novia del hijo de Don Vicente Fernández, también aseguró que demandará a la mujer pues no tiene como comprobarlo los señalamientos que hizo en su contra.

"Yo como no lo voy a hacer como chisme, como lo está haciendo esta señora (Lilia Arriola Pérez) y cada palabra que ha dicho me la va a tener que comprobar, sus mentiras; estoy esperando porque yo sí metí demanda, sí hice todo como debe de ser, no sólo irme a levantar y decir ‘fíjate que yo creo, que yo digo’. Yo sí lo voy a hacer legal”, detalló Mariana González.

¡En exclusiva para #VLA, Mariana González, pareja de Vicente Fernández Jr., responde a los señalamiento de su supuesta participación en un secuestro y asesinato! 😱📺 #QuieroCantarPor >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/OTwj3NJG0f — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 22, 2021

¿Fue amante de "El Buki"?

En cuanto a la supuesta relación extramarital que sostuvo con el cantante Marco Antonio Solís, mejor conocido como "El Buki", la mujer aseguró que es mentira, y que la única prueba que Lilia tiene para afirmar tal cosa, es una foto que vio en su cuenta de Instagram y que ella publicó al igual que lo ha hecho con otras personalidades como Ozuna o su cuñado Alejandro Fernández.

"Ahora resulta que con "El Buki". ¿Sabes que todo se lo está chutando de mi Instagram? Todas las fotos, pero también estuve con Ozuna en un concierto, también estuve con Wisin y Yandel, fui a un concierto de Pitbull, con mi cuñada fui a ver a Alejandro y con todos me tomé foto, entonces a lo mejor con todos esos voy a andar", dijo de modo irónico la novia de Fernández Jr.