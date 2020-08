Mariana Rodríguez da positivo al Covid; la señalan por posibles contagios

MONTERREY.- La influencer y bloguera Mariana Rodríguez, quien es además esposa de Samuel García, senador de Nuevo León, dio positivo al Covid-19 y lo anunció a sus seguidores a través de una historia de Instagram.

“Les tengo una mala noticia, me llegó hoy el correo con mi resultado de la prueba y salí positiva de coronavirus. He estado aislada estos días porque aunque me dio la gripa el fin de semana (pasado) empecé con los síntomas hace dos días, de perder y el gusto y el olfato”, expresó.

Espero que Mariana Rdz no haya tenido el virus para ese entonces, porque si la respuesta es si probablemente pasó a dejar contagiada a mucha gente vulnerable, todo por hacer campaña y sacar la foto bonita. pic.twitter.com/nuEv9xt1E7 — Alecin ⚯͛✨ (@_alecinn) August 9, 2020

Anuncio de Mariana se vuelve "tendencia"

Solo se necesitaron unas horas para que al anuncio se volviera tendencia, pues hace unos días Mariana y Samuel repartieron despensas en una colonia marginada de Nuevo León, por lo que los internautas expresaron que la esposa del senador pudo haber contagiado a las personas que se acercaron para recibir el apoyo.

En las imágenes que compartió Samuel García en Instagram se ve que la pareja porta cubrebocas , pero no alguna otra medida de protección.

Aunque no hay reportes sobre la salud del senador también hubo comentarios de alerta, pues el jueves 6 de agosto acudió a un evento público en la refinería de Pemex en Cadereyta, en donde lo recibieron al grito de ¡Fuera Samuel! y ¡No te queremos!

Mariana Rdz tiene covid y sólo pienso que ella tiene acceso al Zambrano pero en su "tour" con Samuel para hacer su show de campaña pudieron infectar a un chingo de gente de escasos recursos que claramente no irán a un privado. Pero los likes los tuvieron. — La Mala💜💚 (@LaMalaC) August 8, 2020

Mariana Rdz salió positivo a #Covid_19mx, nomás fue al súper, a fiestas, al manicure, a entregar despensa a colonias populares con su esposo Samuel García (hace una semana) 🤡🤡🤡🤡🤡. pic.twitter.com/pIBE3wai4W — awadekoko🥥 (@Nosoylafercha) August 8, 2020

Oye @samuel_garcias ¿te vas a comprometer a ir a las colonias de escasos recursos a las que fuiste a ayudar y pudiste contagiar para darles la misma atención médica que Mariana Rdz? Porque así como los likes no se comen esa gente no irá al Zambrano. — La Mala💜💚 (@LaMalaC) August 8, 2020