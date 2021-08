La cantante aseguró que cuando escucha su música suceden cosas que relaciona con la presencia de "El Divo de Juárez".

CIUDAD DE MÉXICO.— Mariana Seoane sorprendió a reporteros de distintos medios de comunicación al declarar que ha presenciado algunas manifestaciones de Juan Gabriel, pese a que el cantante de temas como "Querida", "Hasta que te conocí" o "Así fue" lleva casi cinco años de haber fallecido.

"Juan Ga" se le manifiesta con frecuencia

La cantante fue interceptada por los reporteros, quienes la recibieron a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, ahí Mariana Seoane se detuvo un momento para confesar que siempre extraña al cantante.

De igual modo, mencionó que todo el tiempo lo recuerda, pero además de la añoranza, la también actriz aseguró que con "Juan Ga" le pasa algo extraño, pues ha experimentado vivencias que superan su entendimiento.

Mariana indicó que cuando escucha la música de "El Divo de Juárez" es cuando percibe algunas manifestaciones casi espirituales. Y aunque está consciente de que para muchas personas estas cosas podrían ser consideradas una "estupidez", ella cree que son una señal de la presencia de un ser querido como Juan Gabriel.

"Siempre se manifiesta de muchas formas […] No sé cómo explicarte, por ejemplo: puedo poner temas de él y de pronto esas cosas que a lo mejor tu dices: ¡ay, qué estupidez!', pero a mi no me importa; de pronto un colibrí o algo siempre se manifiestan", aseveró Mariana Seoane

Sufre grave secuela tras contagiarse de Covid-19

Mariana Seoane recientemente estuvo de invitada en el programa "Hoy", ahí la cantante y actriz dio a conocer la extraña secuela que presenta su cuerpo luego de haberse infectado de Covid-19.

Esta condición que estaría afectando su salud la tiene preocupada, pues podría afectar su carrera como cantante, ya que según el padecimiento no tiene cura.

“Tengo una egofonía en el oído izquierdo, cada vez que canto me escucho como si fuera un amplificador y es molesto”, reveló la intérprete de "Niña buena", quien también dijo sentirse incómoda al cantar, pues aunque ya se ha sometido a varios estudios, su padecimiento según ella no tiene cura.

Cabe destacar que nombre de la afectación que presenta la cantante se conoce como auscultación pulmonar, condición que hace que su voz se escucha temblorosa, con timbre nasal y agudo.

