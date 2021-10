Maribel Guardia defiende a Lyn May de ataques de Niurka

La conductora aseguró que Lyn tiene un "increíble cuerpo" y es una señora que merece respeto.

CIUDAD DE MÉXICO.— Maribel Guardia salió en defensa de Lyn May, tras la criticada que Niurka hizo a la vedette al recomendar a sus seguidoras usar bótox para "verse bonitas".

De igual modo, la actriz y cantante, reprobó los ataques y burlas que han emitido en contra de la bailarina de 68 años, por su recurrencia al bisturí para lucir mejor.

Maribel Guardia defiende a Lyn May: "Ya quisieran muchas de 20"

En entrevista con el programa "De Primera Mano", la también presentadora de TV se mostró a favor de Lyn May y de su predilección por las cirugías plásticas para mantenerse "increíble". Maribel Guardia, quien es otra famosa con más de 50 años que luce espectacular aseguró que la actriz del cine de ficheras es una señora a la que admira mucho.

"No me parece justo, por ejemplo yo a Lyn May, la veo y es una señora que admiro mucho. Es increíble el cuerpo que tiene, la verdad que ya quisieran muchas de 20 (años) tener el cuerpo de Lyn, el talle largo, marcado", detalló la ex de Joan Sebastian en defensa de la acapulqueña.

Maribel también destacó que Lyn May mantiene una excelente condición física que le permite hacer movimientos que otras de intentarlo podrían parar en el hospital

"La elasticidad que tiene, ve la edad que tiene, esa señora se levanta, se abre de piernas. Yo hago eso y me mato, a mí me llevan directo a la cirugía", puntualizó la actriz.

Maribel Guardia pide acudir con médicos certificados

En cuanto a las cirugías de Lyn May, Maribel tomó como ejemplo a la vedette para hacer un llamado a las personas interesadas en prácticas similares. La cantante añadió que es importante asistir con un médico certificado cuando se tiene la inquietud de realizarse una cirugía plástica.

No obstante, Maribel Guardia reiteró una vez más las cualidades de Lyn May.

"Mis respetos para la señora y lo que a ella le pasó fue un accidente. Lo que sí es muy importante es cuando alguien decida hacerse algo en la cara hay que ir con un profesional. Lo que le pasó a Lyn, le ha pasado a muchas, como a la esposa de Elvis Presley que le inyectaron aceite de coche en la cara, una mujer tan rica y millonaria y fue a parar en manos de un charlatán", puntualizó la actriz.

"La admiro mucho, siempre voy a hablar cosas muy lindas de ella como ser humano, que es una mujer muy buena, que ayuda mucho a la gente. En aquella época me dijeron que había adoptado unos niños, o sea, es una mujer de gran corazón y es muy divertida", agregó Maribel, quien dejó claro que para ella Lyn es una mujer lucida.

¿Qué le dijo Niurka a Lyn May?

Niurka Marcos con su acostumbrada forma de hablar, criticó a Lyn May por su decisión de someterse a cirugías estéticas y por su "desfachatez" de "invitar" a sus seguidores a ponerse botox cuando ella tiene el rostro desfigurado.

Tras las tremendas palabras lanzadas por la cubana, Lyn respondió asegurando que no conocía a Niurka y por esta razón no le daba importancia a sus comentarios.

"Yo no conozco a esa mujer, yo conozco a Cher, a Nicky Minaj, a Madonna [...]", respondió con gran molestia Lyn a los cuestionamientos sobre lo qué pensaba de las declaración que hizo Niurka en su contra.