La actriz y conductora dio a conocer que enfermó nuevamente de Covid-19 ¿Cuál es su estado de salud?

CIUDAD DE MÉXICO.— Maribel Guardia dio a conocer que por segunda ocasión se contagió de Covid-19, por ello a través de una grabación habló de los síntomas que ha tenido. Asimismo, la también cantante reveló que esta vez no solo ella se contagió también otros miembros de su familia, incluyendo a su nieto de tan sólo 4 años de edad.

Debido a que este es el segundo contagio de coronavirus que afecta a Maribel, aprovechó su anuncio para pedirle a sus seguidores estar muy atentos a su salud y en caso de sospecha, aislarse para evitar más contagios.

Maribel Guardia confirma estar contagiada de Covid-19 por segunda vez

A través de un vídeo compartido en Instagram, Maribel Guardia confirmó que dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión. En el clip, la actriz detalló cómo se dio cuenta de que se había contagiado nuevamente, señalando que a diferencia de su primer contagio, en esta ocasión presentó síntomas muy leves de la enfermedad.

"Hola quería hacer este videito para contarles que me dio Covid la semana pasada... Empecé con mucho frío en los pies, al día siguiente igual y al tercero ya empecé a sentir como mormada y me dolía un poquito la garganta... No he tenido ni dolores de cabeza, ni temperatura, nada más he tomado paracetamol, detalló Maribel.

De igual modo la presentadora destacó que en cuanto le confirmaron que tenía Covid-19, dio aviso a los productores de la telenovela y la obra de teatro en las que trabaja. La actriz comentó que se mostraron muy comprensivos y por ello dijo estar agradecida con ellos.

¿Cómo está el nieto de Maribel Guardia tras enfermar de Covid-19?

Maribel Guardia fue muy honesta y confesó a sus seguidores que su nieto se contagió de Covid-19 y pese a que no está vacunado debido a su edad, afortunadamente la enfermedad prácticamente no lo afectó el niño. La cantante indicó que solo presentó un poco de tos.

"Le duró dos días, un poquillo de tos y ahí anda corriendo y jugando tan contento con los perritos", declaro con alegría Maribel Guardia.

La actriz contó que a excepción de su hijo Julián y de su esposo Marco, el resto de los que viven en su casa también se infectaron de Covid-19.

Por último, Maribel pidió a sus seguidores no bajar la guardia ante la ola de contagios de Covid-19 que están afectando al país y el mundo entero.

Por su parte, sus fans elogiaron que pese a estar enferma sigue luciendo tan espectacular como de costumbre.