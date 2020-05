Marimar Vega confiesa un difícil momento

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Marimar Vega abrió su corazón en un programa de televisión y recordó uno de los momentos más difíciles de su vida, que fue cuando perdió a su bebé.

En entrevista con el programa “Ventaneando”, la actriz confesó ese momento amargo, al haber perdido a un bebé cuando estaba casada con el actor Luis Ernesto Franco.

“En su momento, cuando me casé, pues sí lo contemplé (ser madre), lo intenté, después también perdí un bebé, pero nadie se atreve a hablar de eso, me divorcié y decidí que no quería más tener hijos”, señaló Marimar.

Aunque la actriz siempre ha sido muy reservada en su vida privada, comentó que por el momento está muy enfocada en su carrera profesional, como para pensar en tener hijos, si bien detalló que congeló sus óvulos para cuando llegue el momento en el que decida ser mamá.

“El proceso fue duro, a mí me pegó mucho, el proceso de la congelada de los óvulos, porque justo se atravesó con el parto de Zuria y claro, al final es un duelo de creencias de lo que alabas”, comentó la actriz.

Ahora, Marimar Vega mantiene una relación con Horacio Pancheri y se les ha visto muy enamorados en redes sociales, donde presumen el gran amor que se tienen, además los fans de ambos aseguran que son la pareja perfecta.