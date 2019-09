Marina de Tavira y Diego Luna, juntos en Mérida

Diego Luna y Marina de Tavira fueron captados en el aeropuerto provenientes de Mérida.- Foto: Captura de pantalla La revista TV Notas los captó en situaciones románticas de forma reciente.- Foto: TV Notas ❮ ❯

Mucho se ha especulado acerca de la relación entre Marina de Tavira y Diego Luna y ahora nuevamente fueron captados por un paparazzi.

La pareja se encontraba en el aeropuerto de Ciudad de México procedentes de Mérida y fueron perseguidos por un grupo de reporteros, sin embargo nunca borraron la sonrisa de sus rostros.

“Si estábamos en Mérida, pero no fuimos al concierto fuimos a la cumbre, pero ya estamos de vuelta”, explicó Diego Luna a uno de los reporteros.

“Me encanta verlos juntos, que bonito que puedan estar como pareja“, le dijo el reportero del programa “Venga la alegría”, sin embargo Diego Luna entre risas simplemente dijo: “Tu crees que te voy a contestar eso, muchas gracias”.

Diego intentó que los reporteros no cuestionen a Marina de Tavira, aunque ella accedió a responder de forma breve. “Ni siquiera le has preguntado si quiere que la entrevistes, a lo mejor no quiere”, dijo Diego.

Te puede interesar: Marina de Tavira y Diego Luna se dan apasionado beso

La actriz únicamente aseguró que se la pasó muy bien en Mérida e hizo caso omiso acerca de las preguntas sobre su relación con Diego Luna.

Mientras que el actor explicó que no le enoja “el acoso” de la prensa, pero si pidió que le den su espacio. “Nos tienen que dar el derecho a decir si queremos o no ser entrevistados, no es un trabajo de 24 horas. Te agradezco la entrevista, que estén muy bien”, finalizó.