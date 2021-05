¿Mario Bautista mintió? Turnan denuncia en su contra a otra Fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Jalisco turnó a su homóloga de Guerrero la denuncia penal por el presunto delito de abuso sexual en contra del cantante Mario Bautista.

La Dirección General en Delitos de Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas de la FGE-Jalisco envío a Acapulco la investigación ministerial número D-I/8899/2020 en la que se denunció al cantante.

En un oficio fechado el 22 de marzo del presente año, las autoridades ministeriales de Jalisco turnaron el caso debido a que "los hechos se suscitaron en la finca marcada con el número 40 de la calle Paraíso, en la colonia Condesa, municipio de Acapulco".

¿De qué se le acusa a Mario Bautista?

Fueron cuatro jóvenes, de identidad resguardada, quienes denunciaron al cantante. Bautista declaró el año pasado que el caso había sido cerrado ministerialmente e incluso calificó como "un chisme" las acusaciones.

Sin embargo, se solicitó a las autoridades de Guerrero instruir a un Agente del Ministerio Público Investigador "realizar un análisis de las constancias" que integran la indagatoria.

¿Quién es Mario Bautista?

Bautista debutó formalmente en el medio artístico en 2014 con su sencillo "Ven a bailar", publicada con el sello de Sony Music.

En 2015 lanzó su segundo sencillo promocional denominado "Si me das tu corazón", y con el respaldo de la casa discográfica de Warner Music México, presentó su primer álbum de estudio "Aquí estoy", el cual contenía 11 temas.

Tras ser acusado de corrupción de menores en abril del año pasado, Mario Bautista negó que dichos señalamientos fueran verdad.

El también youtuber aclaró a mediados del 2020 su postura ante el trámite legal que impusieron cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad, quienes presentaron pruebas de que participó en la falsificación de documentos, engaño y uso de drogas.

"No me gusta esto de salir a aclarar cosas que ni siquiera son verdad, porque si hubiera sido verdad yo hubiera salido y dado mi cara y hubiera dicho la cagué, pero cuando no es verdad, por eso no me quise ni involucrar en el más mínimo sentido", dijo Bautista.

"'Me valió queso' porque realmente yo veía en la tele a estas niñas y decía 'no puedo creer que haya gente así, de verdad', o sea que las niñas estuvieran llorando y otras ya no sabían qué hacer, o sea yo decía '¿de verdad por qué hacen esto para dañar algo?'. Entonces no le quise dedicar nada de energía a eso y preferí dejarlo cien por ciento a un lado; se arregló legalmente como tenía que ser, se cerró y estoy feliz de la vida y agradecido".