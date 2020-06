Marisa Rubio se despide de Héctor Suárez, su amigo

PARÍS.—Se nos fué Héctor Suárez. El teatro, el cine y la televisión mexicana pierde a uno de sus mas grandes exponentes, no solo fue un extraordinario actor, sino que marcó una época con su manera de hacer comedia y crítica social.

La actriz Marisa Rubio comparte con los lectores del Diario la experiencia de haber conocido al actor, quien falleció recientemente.

No abundaré en su trabajo que será sin duda recordado de manera mucho más puntual en los medios, hay tanto material para analizar y disfrutar a este gran actor que mis comentarios serian cortos y escuetos para definir su enorme talla : Actor, director, escritor, productor, lo hizo todo. Yo tuve la fortuna de trabajar con él y además ser amiga cercana de la familia Suárez Clarderón, ahí conocí no al “otro Héctor”, porque siempre fue el mismo, con o sin cámaras era un tipo auténtico, directo, derecho, franco, sin velos ni tapujos.

Así de bien vestido andaba en su casa para pasar la tarde, como frente a las cámaras dando entrevistas.

Un hombre de gusto exquisito, capaz de crear belleza a su alrededor, un generador de bienestar, alegría, pachanga, buena plática… (Un sibarita) como él se denominaba a si mismo.

Estar cerca de Héctor Suárez era una invitación a vivir la vida con intensidad y pasión, sus anécdotas de vida eran de lo más divertidas y alucinantes, nos tenía a todos alrededor de la mesa siguiendo cada detalle de sus aventuras en el teatro, en el cine, en la televisión, y sus viajes por el mundo.

Héctor atesoraba su propia historia como algo irrepetible e inigualable, hasta los recuerdos más tristes para él tenían un sentido profundo y bello. Todo esto con un sentido del humor, delirante pues su capacidad de reírse de sí mismo era increíble, porque aparte de contarlo, lo actuaba.

Recordar hoy, con su reciente partida a mi querido Héctor es sentir un golpe en el corazón y dibujar una sonrisa en mi cara, porque “cómo nos hizo reír este hombre”. Cada día en la vida Héctor tenía algo de excepcional, él creía y creaba, trabajaba sin descanso, incluso ya con una edad avanzada daba funciones dobles en teatro cuatro días seguidos, eso yo lo vi y nunca dejó de sorprenderme su energía.

Corrió riesgos, sabía creer en sí mismo. Apostó por la creación independiente cuando todos los actores de ese tiempo buscaban ser arropados por una empresa que les diera salarios seguros. En su caso, si eso comprometía su libertad creativa no dudó en tomar su propio camino y como las águilas, volaba solo.

En 1995 cuando trabajé por primera vez el en “La otra cosa” vi de cerca su arrojo como productor. Llevó a todo su equipo de actores y técnicos a Los Ángeles, California, a grabar un mes en los Estudios Universal, nos instaló en el Hotel Roosvelt, en pleno Hollywood Blv. ¿Qué productor mexicano independiente hacía eso ? Éramos 50 personas, una locura total. Pues esa era su filosofía, “el que no arriesga no gana” no le temía al peligro de caer y si caía, se levantaba, su inmensa fe en Dios, en el amor por sus seres amados y su profesión fueron siempre su motor. Un hombre inspirador que jugaba como niño: el teatro, el cine y la televisón fueron sus juguetes.

A quienes estuvimos cerca, nos dio la mano y fue amigo en las buenas y en las malas. Nos impulsó a creer en nosotros mismos y no andar chillando por ahí cuando no salían las cosas.

Tuvo claroscuros como cualquier persona, pero su luz era intensa, no es gratuito el gran amor que la gente le profesa por todos esos momentos de alegría en familia frente al televisor, mientras tocaba cada conciencia a través de la comedia, su comedia.

Su paso por este mundo deja una huella imborrable, es parte de la cultura popular de nuestro país. Un punto de referencia único por todo el espectro que pudo abarcar.

El águila siguió su vuelo, alto y en solitario, ese fue su lema en vida que hoy es coherente con su memoria.

Hasta siempre Héctor Suárez, ya nos encontraremos en otro mundo. ¡Qué suerte tuve de encontrarte en este!